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Раздел: Украина  
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Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»

Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»Все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом".

После освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб, рассказала Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что у всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть из них рассказывает об изнасилованиях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В интервью Геращенко сказала, что после освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - отметила она.

Геращенко рассказала, что все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом", поэтому проходят психологическую реабилитацию.

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"Плен - страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага", - добавила она.
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 Теги: пытки, плен

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Сегодня, 11:18 » Автор: Богдан Процив
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