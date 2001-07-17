Раздел: Украина
Геращенко рассказала о зверствах в «ЛДНР»
Все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом".
После освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб, рассказала Геращенко
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что у всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть из них рассказывает об изнасилованиях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В интервью Геращенко сказала, что после освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.
"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - отметила она.
Геращенко рассказала, что все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом", поэтому проходят психологическую реабилитацию.
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"Плен - страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага", - добавила она.
После освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб, рассказала Геращенко
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, что у всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть из них рассказывает об изнасилованиях, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В интервью Геращенко сказала, что после освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.
"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - отметила она.
Геращенко рассказала, что все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом", поэтому проходят психологическую реабилитацию.
Читайте также: На Донбассе ранен один украинский военный
"Плен - страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага", - добавила она.
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