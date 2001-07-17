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Раздел: Украина  
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Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной

Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправнойРасследованием установлено, что маршрутный автобус вышел на рейс неисправным.

Следователи установили, что маршрутка, в которой погибли 10 человек, выехала в рейс неисправной. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Расследованием установлено, что автобус марки D Volkswagen LT-35 принадлежит жителю Ровенской области, который в нарушение Правил дорожного движения не обеспечил техническое состояние транспортного средства и его оборудования требованиям стандартов, касающихся безопасности дорожного движения, а также правил технической эксплуатации.

20 июля владелец маршрутки был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Отметим, за два дня проверок украинских перевозчиков было обнаружено 326 нарушений.
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 Теги: маршрутка, ДТП

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Сегодня, 12:49 » Автор: Богдан Процив
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