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Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной

Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной

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