Раздел: Украина
За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Водяного.
На Донбассе за минувшие сутки, 23 июля, сепаратисты 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе три раза из запрещенного вооружения. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, вблизи Крымского и Лебединского обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.
В течение текущих суток сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню из ПТКР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет.
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По данным украинской разведки, четыре сепаратиста получили ранения.
На Донбассе за минувшие сутки, 23 июля, сепаратисты 21 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, в том числе три раза из запрещенного вооружения. Двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем, вблизи Крымского и Лебединского обстрелял позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, а у Талаковки - из 120-мм миномета.
В течение текущих суток сепаратисты четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитники Водяного подверглись прицельному огню из ПТКР и запрещенного 120-мм миномета. Потерь среди защитников Украины нет.
Читайте также: Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
По данным украинской разведки, четыре сепаратиста получили ранения.
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