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Раздел: Украина  
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В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов

В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусовЗа полгода правоохранители составили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

С начала года в рамках операции Перевозчик в Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

“За время проведения операции Перевозчик в 2018 году силами ГЧП и ГУНП было выявлено более 3 тысяч технически неисправных автобусов, оформлено 27 тысяч (!) нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров”, - написал он.

Он подчеркнул, что все эти меры, как и жертвы аварий, ничему перевозчиков не научили. В частности, он отметил, что в понедельник на трассе Одесса-Киев патрульные остановили заполненное людьми маршрутное транспортное средство и обнаружили в крови водителя 0,63 промилле алкоголя. Правоохранитель подчеркнул, что это втрое превышает допустимые нормы.

Белошицкий убежден, что бороться с таким положением дел можно только через ужесточение законодательства и расширение возможностей для “очистки дорог от угроз”.

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Также он призвал пассажиров в случае, если водитель ведет себя подозрительно или имеет явные признаки алкогольного опьянения, вызвать полицию.
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 Теги: автобусы, маршрутки, проверки

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Сегодня, 12:37 » Автор: Богдан Процив
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