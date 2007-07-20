Раздел: Украина
В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
За полгода правоохранители составили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.
С начала года в рамках операции Перевозчик в Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
“За время проведения операции Перевозчик в 2018 году силами ГЧП и ГУНП было выявлено более 3 тысяч технически неисправных автобусов, оформлено 27 тысяч (!) нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров”, - написал он.
Он подчеркнул, что все эти меры, как и жертвы аварий, ничему перевозчиков не научили. В частности, он отметил, что в понедельник на трассе Одесса-Киев патрульные остановили заполненное людьми маршрутное транспортное средство и обнаружили в крови водителя 0,63 промилле алкоголя. Правоохранитель подчеркнул, что это втрое превышает допустимые нормы.
Белошицкий убежден, что бороться с таким положением дел можно только через ужесточение законодательства и расширение возможностей для “очистки дорог от угроз”.
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Также он призвал пассажиров в случае, если водитель ведет себя подозрительно или имеет явные признаки алкогольного опьянения, вызвать полицию.
С начала года в рамках операции Перевозчик в Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов и оформили 27 тысяч нарушений правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
“За время проведения операции Перевозчик в 2018 году силами ГЧП и ГУНП было выявлено более 3 тысяч технически неисправных автобусов, оформлено 27 тысяч (!) нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров”, - написал он.
Он подчеркнул, что все эти меры, как и жертвы аварий, ничему перевозчиков не научили. В частности, он отметил, что в понедельник на трассе Одесса-Киев патрульные остановили заполненное людьми маршрутное транспортное средство и обнаружили в крови водителя 0,63 промилле алкоголя. Правоохранитель подчеркнул, что это втрое превышает допустимые нормы.
Белошицкий убежден, что бороться с таким положением дел можно только через ужесточение законодательства и расширение возможностей для “очистки дорог от угроз”.
Читайте также: Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
Также он призвал пассажиров в случае, если водитель ведет себя подозрительно или имеет явные признаки алкогольного опьянения, вызвать полицию.
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