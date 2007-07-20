» » Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
Раздел: Украина  
0

Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов

Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Луганского, Южного, Новгородского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков.

На Донбассе за минувшие сутки, 24 июля, сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.

Читайте также: Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ

В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ООС, обстрелы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:22 » Автор: Богдан Процив
     103
     0

Похожие новости по теме

За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Водяного.

На Донбассе ранен один украинский военный На Донбассе ранен один украинский военный

Враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки.

За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов

Противник 29 раз открывал огонь по позициям сил ООС.

За сутки на Донбассе ранен один военный За сутки на Донбассе ранен один военный

С начала текущих суток сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня, пострадавших нет.

Боевики на Донбассе открывали огонь из запрещенного вооружения Боевики на Донбассе открывали огонь из запрещенного вооружения

За минувшие сутки боевики совершили 35 обстрелов украинских позиций.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх