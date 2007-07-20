Раздел: Украина
Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Луганского, Южного, Новгородского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков.
На Донбассе за минувшие сутки, 24 июля, сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.
Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.
По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.
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В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.
На Донбассе за минувшие сутки, 24 июля, сепаратисты 33 раза нарушили режим прекращения огня, из них три раза - из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что враг вел прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.
Вместе с тем, сепаратисты вблизи Водяного применили миномет калибром 120-мм, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122-мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.
По данным украинской разведки, один сепаратист получил ранения.
Читайте также: Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
В течение текущих суток враг два раза открывал огонь по позициям украинских защитников у Луганского и Южного.
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