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Раздел: Украина  
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Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море

Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском мореРФ начала задерживать иностранные суда при проходе в Керченском проливе.

Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что Россия изменила свое поведение в Азовском море.

По его словам, российская сторона начала задерживать иностранные суда во время их прохода через Керченский пролив, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море... задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток", - сказал Слободян, добавив, что это влияет на экономическую привлекательность Украины.

В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, которые заходят в Украину, для давления на нее, в частности в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма.

Он пояснил, что из-за задержек иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для этих городов.

"РФ создает предпосылки для определенных негативных экономически социальных последствий в этих городах", - добавил Слободян.

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По его словам, уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизация для создания беспорядков в городе.
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 Теги: Азовское море, блокирование

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Сегодня, 16:12 » Автор: Богдан Процив
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