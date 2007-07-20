Раздел: Украина
Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
РФ начала задерживать иностранные суда при проходе в Керченском проливе.
Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что Россия изменила свое поведение в Азовском море.
По его словам, российская сторона начала задерживать иностранные суда во время их прохода через Керченский пролив, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море... задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток", - сказал Слободян, добавив, что это влияет на экономическую привлекательность Украины.
В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, которые заходят в Украину, для давления на нее, в частности в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма.
Он пояснил, что из-за задержек иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для этих городов.
"РФ создает предпосылки для определенных негативных экономически социальных последствий в этих городах", - добавил Слободян.
Читайте также: Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
По его словам, уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизация для создания беспорядков в городе.
Помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что Россия изменила свое поведение в Азовском море.
По его словам, российская сторона начала задерживать иностранные суда во время их прохода через Керченский пролив, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы отслеживаем, что Российская Федерация изменила алгоритм своих действий в Азовском море... задерживает иностранные суда, идущие в Украину, в Керченском проливе, затягивая время предоставления разрешений прохода именно через Керченский пролив. Есть информация, что время задержки судов иногда составляет до 3-х суток", - сказал Слободян, добавив, что это влияет на экономическую привлекательность Украины.
В свою очередь руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк отметил, что, по его убеждению, российская сторона создает проблемы для судов, которые заходят в Украину, для давления на нее, в частности в вопросе восстановления Украиной водоснабжения Крыма.
Он пояснил, что из-за задержек иностранные суда начинают пересматривать свою логистику, чтобы не заходить в порты Мариуполя и Бердянска, а это создает экономические проблемы для этих городов.
"РФ создает предпосылки для определенных негативных экономически социальных последствий в этих городах", - добавил Слободян.
Читайте также: Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
По его словам, уже есть сведения о том, что в Мариупольском порту формируется псевдоорганизация для создания беспорядков в городе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
74
0
Также советуем посмотреть
- Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
- В Голландии придумали, как заработать на жвачке, которую соскребли с улиц
- Полиция намерена усилить безопасность на дорогах
- И такое бывает: самую красивую ведущую погоды бросили ради компьютерных игр
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
Оставьте свой комментарий