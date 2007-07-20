Раздел: Украина
В России возбудили дело против украинского экс-министра
Анатолия Гриценко подозревают в призывах к терактам.
В Следкоме расследуют два заявления украинского экс-министра с якобы призывами к террористической деятельности на территории РФ.
Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко подозревают в призывах к терактам на территории России. Соответствующее уголовное дело возбудил Следственный комитет Российской Федерации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ведомство расследует несколько эпизодов с якобы призывами Гриценко к террористической деятельности на территории России. В частности, один из таких призывов, как указано в сообщении, экс-министр озвучил 2 июля 2018 года в эфире одного из украинских телеканалов.
В СК заявили, что по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного заявления 16 июля 2014 года, когда "Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов".
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"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение.
В Следкоме расследуют два заявления украинского экс-министра с якобы призывами к террористической деятельности на территории РФ.
Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко подозревают в призывах к терактам на территории России. Соответствующее уголовное дело возбудил Следственный комитет Российской Федерации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ведомство расследует несколько эпизодов с якобы призывами Гриценко к террористической деятельности на территории России. В частности, один из таких призывов, как указано в сообщении, экс-министр озвучил 2 июля 2018 года в эфире одного из украинских телеканалов.
В СК заявили, что по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз установлена причастность Гриценко к совершению аналогичного заявления 16 июля 2014 года, когда "Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов".
Читайте также: В России возбудили уголовное дело против Авакова
"По данному факту в отношении Анатолия Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Анатолию Гриценко заочно предъявлено обвинение.
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