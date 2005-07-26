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Раздел: Украина  
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На Одесчине молния попала в школу

На Одесчине молния попала в школуВ момент попадания молнии в здание школы учебный процесс не осуществлялся

В среду, 25 июля, в Килийском районе Одесской области от удара молнии загорелась школа. Об этом сообщил председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"В селе Лески вследствие удара молнии произошло возгорание кровли блока школы, в котором учебный процесс не осуществляется. Возгорание оперативно локализовано и ликвидировано, благодаря оперативным действиям работников школы, сельского совета и сельхозпредприятия "Рис Бессарабии", – сообщил Бойченко.

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Напомним, ночью 11 июля в Одесской области в городе Балта молния ударила в школу и здание загорелось. Возгорание возникло на третьем этаже трехэтажного здания школы. Пожар повредил три учебных помещения, перекрытия и крыша здания на общей площади 200 кв. м.
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 Теги: молния, школа

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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