На Одесчине молния попала в школу

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В Одессе в результате попадания молнии взорвались два баллона В городе Одесса во время погодной стихии на улице Фонтана ударила молния и попала прямо в летний домик и кухню. Из-за мощного удара взорвалось два баллона. Крыша домика перелетела через рядом находившийся забор. Работники пожарной служб прибыли сразу через 10-15 минут после случившегося. Пожарные долго не могли потушить.