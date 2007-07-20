Раздел: Украина
На Донбассе за сутки ранены двое военных
Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки.
На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.
В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.
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По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.
На Донбассе за минувшие сутки сепаратисты 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз - из тяжелого вооружения. Ранены двое украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Враг вел прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Южного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино. Вместе с тем, вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.
В течение текущих суток сепаратисты два раза открывали огонь по позициям украинских защитников у Лебединского и Водяного.
Читайте также: Пограничники рассказали о смене тактики России в Азовском море
По данным украинской разведки, один сепаратист уничтожен и трое ранены.
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