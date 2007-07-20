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Раздел: Украина  
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В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов

В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортовЗагранпаспорта снова будут выдавать в установленные сроки.

По всей Украине исчезли очереди на оформление и получение биометрических загранпаспортов, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сегодня могу официально заявить: задержек в выдаче загранпаспортов больше нет", - написал он на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Аваков добавил, что задержка в выдаче документа может объясняться только идентификацией и только в том случае, если человек получал внутренний паспорт в населенном пункте, который теперь находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Напомним, в середине апреля Миграционная служба заявила о сокращении очередей на оформление загранпаспортов. Добиться сокращения очереди удалось благодаря запуску на полиграфкомбинате Украина в начале 2018 года дополнительной линии печати документов.

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Ажиотаж с оформлением биометрических паспортов был связан с введением безвизового режима со странами Евросоюза с 11 июня 2017 года. Люди стали массово делать загранпаспорта нового образца. Ждать документы приходилось по несколько месяцев.
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 Теги: биометрические паспорта, очереди

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Сегодня, 14:16 » Автор: Богдан Процив
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