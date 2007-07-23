Раздел: Украина
Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
Мэра уволили за то, что во время его правления нарушали Конституцию.
Депутаты горсовета Черновцов приняли решение об увольнения мэра города Алексея Каспрука.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Решение было принято по итогам тайного голосования. За отставку Алексея Каспрука проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании, о чем они открыто заявили.
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В свою очередь Каспрук заявил, что обжалует решение об отставке.
Полномочия городского головы будет выполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.
Депутаты горсовета Черновцов приняли решение об увольнения мэра города Алексея Каспрука.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.
Решение было принято по итогам тайного голосования. За отставку Алексея Каспрука проголосовали 29 депутатов, еще один бюллетень был испорчен. Еще 13 депутатов не участвовали в голосовании, о чем они открыто заявили.
Читайте также: В Северодонецке уволили мэра города
В свою очередь Каспрук заявил, что обжалует решение об отставке.
Полномочия городского головы будет выполнять секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан.
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