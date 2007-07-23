Украина чтит память жертв Скниловской трагедии

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Вчера, 5 декабря, поздно вечером около десяти часов вечера, около города Тростянец, на автодороге, сообщающей Сумы, Полтаву и Александрию, произошла дорожно-транспортная авария. К сожалению, не обошлось без жертв. Об этом стало известно из сообщения ГСЧУ Украины. На трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota

Вчера вечером на Прикарпатье и Херсонщине произошли чрезвычайные происшествия в следствие которых трое человек погибли, одному удалось выжить, на данный момент человек находится в районной больнице под присмотром врачей. На местах происшествий работали спасатели, которые заслуженно вчера отмечали День спасателя, к сожалению