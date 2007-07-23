На Закарпатье отправляют все больше пограничников

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В 800 метрах от линии госграницы обнаружили 8 мужчин и 4 женщин

В эту беспрецедентную операцию будут вовлечены не только большинство отечественных министерств и ведомств, но и представителей правоохранительных органов сопредельных стран.