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Раздел: Украина  
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На Закарпатье отправляют все больше пограничников

На Закарпатье отправляют все больше пограничниковГоспогранслужба усиливает Закарпатские погранотряды из-за роста потока мигрантов и контрабанды.

В Закарпатскую область отправилась группа офицеров администрации Государственной пограничной службы для усиления охраны границы со странами Евросоюза. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщается на сайте ведомства, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Решение об усилении этого направления принято в связи с активизацией противоправной деятельности, связанной с перемещением через государственную границу групп незаконных мигрантов, подакцизных товаров, в том числе с использованием тайников, малой авиации.

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Отправившие сотрудники ГПСУ усилят в наряды в девяти подразделениях на наиболее угрожаемых направлениях. Они будут предотвращать переправку нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявлениям, административные правонарушения, чтобы не допускать противоправных действий на госгранице.
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 Теги: Закарпатье, граница, пограничники

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Сегодня, 15:26 » Автор: Богдан Процив
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