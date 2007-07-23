На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший



За прошедшие сутки, 28 июля, боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции.



Объединенных сил, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения. Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский защитник, передает



"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометов, а вблизи Водяного 82-мм минометы", - говорится в сообщении.



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В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ООС возле Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкиного. По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Объединенных сил, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения. Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский защитник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометов, а вблизи Водяного 82-мм минометы", - говорится в сообщении.В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ООС возле Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкиного. По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения.



