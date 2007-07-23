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Раздел: Украина  
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На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший

На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
За прошедшие сутки, 28 июля, боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции.

Объединенных сил, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения. Как сообщили в пресс-службе ООС, в ходе боевых действий погиб один украинский защитник, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Желтого, Новотошковского, Золотого, Майорска, Марьинки, Авдеевки, Новомихайловки, Красногоровки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с этим, оккупанты вблизи Лебединского применяли 120-мм и 82-мм минометов, а вблизи Водяного 82-мм минометы", - говорится в сообщении.

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В течение текущих суток боевики 4 раза открывали огонь по позициям ООС возле Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкиного. По данным разведки, за прошлые сутки двое оккупантов погибли, еще 5 получили ранения.
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 Теги: ООС, Донбасс

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Сегодня, 10:30 » Автор: Алена Шимко
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