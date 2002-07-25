Раздел: Украина
В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
По данным ОБСЕ, наблюдатели видели 17 белых тентованных грузовиков.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как во временно оккупированный Луганск прибыл так называемый гумконвой страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"На территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи.
Наблюдатели зафиксировали, как боевик снимал видеоинтервью с участием другого террориста и невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".
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По данным ОБСЕ, наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах, - ред.) направлялись на юго-восток через Самсоновку (31 км к юго-востоку от Луганска, - ред.) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как во временно оккупированный Луганск прибыл так называемый гумконвой страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"На территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи.
Наблюдатели зафиксировали, как боевик снимал видеоинтервью с участием другого террориста и невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".
Читайте также: Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
По данным ОБСЕ, наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах, - ред.) направлялись на юго-восток через Самсоновку (31 км к юго-востоку от Луганска, - ред.) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.
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