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Раздел: Украина  
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В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске

В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в ЛуганскеПо данным ОБСЕ, наблюдатели видели 17 белых тентованных грузовиков.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали, как во временно оккупированный Луганск прибыл так называемый гумконвой страны-агрессора РФ. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"На территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи.

Наблюдатели зафиксировали, как боевик снимал видеоинтервью с участием другого террориста и невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия "Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации".

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По данным ОБСЕ, наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах, - ред.) направлялись на юго-восток через Самсоновку (31 км к юго-востоку от Луганска, - ред.) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой "милиция" и двух автомобилей скорой помощи.
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 Теги: гумконвой, ОБСЕ

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Сегодня, 12:40 » Автор: Богдан Процив
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