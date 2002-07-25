Раздел: Украина
Украина проиграла в торговом споре с Россией
Эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции.
Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала отчет по результатам торгового спора Украины и РФ об ограничении Россией экспорта украинского железнодорожного оборудования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Европейской правды".
Начиная с 2014 года российские сертификационные органы без достаточных обоснований начали массово приостанавливать действие выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также без достаточных на то оснований ограничили выдачу новых сертификатов. Более того, одновременно в РФ отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане, хотя по регламенту Таможенного союза такие сертификаты должны признаваться всеми членами этого объединения.
По данным правительства, в результате этих ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с $2,6 млрд до $95 млн (сейчас такие товары экспортирует в Россию только "Интерпайп" Виктора Пинчука).
Согласно документу, экспертная панель отклонила ключевые требования и аргументы Украины.
В ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном. Кроме того, эксперты приняли сторону Киева, признав некоторые процедурные нарушения со стороны РФ.
Читайте также: Мир поддержал Украину в споре с Россией в ВТО
Одновременно эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. В дополнение экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ.
Всемирная торговая организация (ВТО) обнародовала отчет по результатам торгового спора Украины и РФ об ограничении Россией экспорта украинского железнодорожного оборудования.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Европейской правды".
Начиная с 2014 года российские сертификационные органы без достаточных обоснований начали массово приостанавливать действие выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также без достаточных на то оснований ограничили выдачу новых сертификатов. Более того, одновременно в РФ отказались признавать сертификаты, выданные украинским производителям в Беларуси и Казахстане, хотя по регламенту Таможенного союза такие сертификаты должны признаваться всеми членами этого объединения.
По данным правительства, в результате этих ограничений украинский экспорт железнодорожной продукции в РФ с 2012 по 2016 годы сократился более чем в 20 раз - с $2,6 млрд до $95 млн (сейчас такие товары экспортирует в Россию только "Интерпайп" Виктора Пинчука).
Согласно документу, экспертная панель отклонила ключевые требования и аргументы Украины.
В ВТО назвали неправомерным отказ россиян признавать сертификаты, выданные Беларусью и Казахстаном. Кроме того, эксперты приняли сторону Киева, признав некоторые процедурные нарушения со стороны РФ.
Читайте также: Мир поддержал Украину в споре с Россией в ВТО
Одновременно эксперты ВТО признали правомерным отказ РФ от сертификации украинской продукции. В дополнение экспертная группа отказалась видеть системность нарушений со стороны РФ.
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