Раздел: Украина
Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
Она сознательно нарушила границу.
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович после поездки и участия в концерте в оккупированном Донецке попала в черный список базы «Миротворец».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины для проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», - говорится в официальном обвинении против Семенович.
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Ранее мы сообщали о том, что Хабенский съездил в оккупированный Крым и пополнил базу «Миротворца».
Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович после поездки и участия в концерте в оккупированном Донецке попала в черный список базы «Миротворец».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины для проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», - говорится в официальном обвинении против Семенович.
Читайте также: Популярная российская актриса попала в "чистилище" Миротворца
Ранее мы сообщали о том, что Хабенский съездил в оккупированный Крым и пополнил базу «Миротворца».
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