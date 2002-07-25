» » Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
Раздел: Украина  
0

Российская актриса пополнила базу «Миротворца»

Российская актриса пополнила базу «Миротворца»Она сознательно нарушила границу.

Российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович после поездки и участия в концерте в оккупированном Донецке попала в черный список базы «Миротворец».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины для проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе. Сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», - говорится в официальном обвинении против Семенович.

Читайте также: Популярная российская актриса попала в "чистилище" Миротворца

Ранее мы сообщали о том, что Хабенский съездил в оккупированный Крым и пополнил базу «Миротворца».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Российская актриса, Миротворец

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
     195
     0

Похожие новости по теме

Известная российская певица попала в базу Известная российская певица попала в базу "Миротворца"

Экс-"блестящая" Семенович попала в "Чистилище" после концерта в Донецке.

Российская кинозвезда попала в «чистилище» «Миротворца» Российская кинозвезда попала в «чистилище» «Миротворца»

Хабенский посетил фестиваль «Алые паруса Артека».

В базу В базу "Миротворца" попала известная советская певица

Елена Преснякова угодила в "чистилище" за нарушение госграницы Украины.

Популярная российская актриса и телеведущая попала в Популярная российская актриса и телеведущая попала в "чистилище" Миротворца

Ведущая вела многолетнюю украинскую пропаганду на ТВ

Знаменитая российская актриса попала в «чистилище» Миротворца Знаменитая российская актриса попала в «чистилище» Миротворца

Заворотнюк нарушила государственную границу Украины.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх