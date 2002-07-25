За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены

По позициям украинских войск у Водяного сепаратисты трижды открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.



В районе операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 30 июля, сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ранены трое украинских военных, сообщает пресс-центр ООC в Facebook, передает интернет-издание



По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.



В ООС также добавили, что по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.



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"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в ведомстве. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В районе операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 30 июля, сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ранены трое украинских военных, сообщает пресс-центр ООC в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.В ООС также добавили, что по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм."За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в ведомстве.



