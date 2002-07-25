Раздел: Украина
За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
По позициям украинских войск у Водяного сепаратисты трижды открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.
В районе операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 30 июля, сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ранены трое украинских военных, сообщает пресс-центр ООC в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.
В ООС также добавили, что по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.
Читайте также: В Лисичанске будет проводиться спецоперация
"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в ведомстве.
В районе операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 30 июля, сепаратисты 40 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе трижды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате ранены трое украинских военных, сообщает пресс-центр ООC в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Травневого, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.
В ООС также добавили, что по позициям ВСУ у Водяного противник трижды открывал огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.
Читайте также: В Лисичанске будет проводиться спецоперация
"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - доложили в ведомстве.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
35
0
Также советуем посмотреть
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
Оставьте свой комментарий