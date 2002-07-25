Раздел: Украина
Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
Мужчина вызывает беспокойство своим состоянием.
Незаконно осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, несмотря на тяжелое состояние.
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
Напомним, что 5 июля "суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел.
Читайте также: Еще один украинский политзаключенный в РФ объявил голодовку
Министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.
Незаконно осужденный в аннексированном Россией Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает голодовку, несмотря на тяжелое состояние.
Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.
Напомним, что 5 июля "суд" в Крыму приговорил украинского активиста Владимира Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей по совокупности двух уголовных дел.
Читайте также: Еще один украинский политзаключенный в РФ объявил голодовку
Министерство иностранных дел Великобритании выразило глубокую обеспокоенность состоянием здоровья пленников Кремля голодающих Олега Сенцова и Владимира Балуха и призвало Россию немедленно освободить украинских политзаключенных.
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