» » За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
Раздел: Украина  
0

За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение

За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранениеСепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен, сообщает в среду, 1 августа, пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

Читайте также: За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены

«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен», - говорится в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ООС, раненый

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:19 » Автор: Богдан Процив
     122
     0

Похожие новости по теме

За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены

По позициям украинских войск у Водяного сепаратисты трижды открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.

Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый Боевики 30 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший

За прошедшие сутки, 28 июля, боевики российских оккупационных войск 34 раза открывали огонь по позициям операции.

На Донбассе за сутки ранены двое военных На Донбассе за сутки ранены двое военных

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки.

За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Водяного.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх