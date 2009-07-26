За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение

Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



За прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен, сообщает в среду, 1 августа, пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание



Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.



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«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен», - говорится в сообщении. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter За прошедшие сутки, 31 июля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий ВСУ был ранен, сообщает в среду, 1 августа, пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцевого, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.«За прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил был ранен», - говорится в сообщении.



