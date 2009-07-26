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Раздел: Украина  
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В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске

В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном ИловайскеПо данным ОБСЕ, на одной из улиц города на тротуаре находится 122-мм снаряд.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Иловайске на восточной стороне улицы Шевченко, 171 металлический предмет, частично углубленный в полость в тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По оценке СММ, это был 122-мм снаряд. Наблюдатели обозначили предмет красной краской и предупреждающим знаком с надписью "Не приближайтесь" (на русском языке) и обратились к находившемуся боевику с просьбой посодействовать извлечению этого предмета.

ОБСЕ также зафиксировала проведение работ по разминированию в ОРДО. В поле к западу от дороги в 0,6 км к северу от Никишино, что в 60 километрах к северо-востоку от Донецка наблюдатели видели восемь террористов, некоторые были из них с металлоискателями. Команда миссии отметила, что указанный район был обозначен белой лентой.

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На расстоянии примерно 1,5 км к западу от Тернового и 300 метрах к востоку от автодороги Т0517 наблюдатели видели четырех террористов в одежде военного типа с минными щупами по обе стороны от автодороги.
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 Теги: Иловайск, ОБСЕ

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Сегодня, 11:16 » Автор: Богдан Процив
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