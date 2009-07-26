В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске

Похожие новости по теме

В ОБСЕ отметили, что на окраине временно оккупированной Ясиноватой трое террористов укрепляли позиции вдоль автодороги.

Патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по их оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции.