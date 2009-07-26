Раздел: Украина
В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
По данным ОБСЕ, на одной из улиц города на тротуаре находится 122-мм снаряд.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Иловайске на восточной стороне улицы Шевченко, 171 металлический предмет, частично углубленный в полость в тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По оценке СММ, это был 122-мм снаряд. Наблюдатели обозначили предмет красной краской и предупреждающим знаком с надписью "Не приближайтесь" (на русском языке) и обратились к находившемуся боевику с просьбой посодействовать извлечению этого предмета.
ОБСЕ также зафиксировала проведение работ по разминированию в ОРДО. В поле к западу от дороги в 0,6 км к северу от Никишино, что в 60 километрах к северо-востоку от Донецка наблюдатели видели восемь террористов, некоторые были из них с металлоискателями. Команда миссии отметила, что указанный район был обозначен белой лентой.
Читайте также: Стало известно о гибели трех украинских военных
На расстоянии примерно 1,5 км к западу от Тернового и 300 метрах к востоку от автодороги Т0517 наблюдатели видели четырех террористов в одежде военного типа с минными щупами по обе стороны от автодороги.
Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали во временно оккупированном Иловайске на восточной стороне улицы Шевченко, 171 металлический предмет, частично углубленный в полость в тротуаре. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По оценке СММ, это был 122-мм снаряд. Наблюдатели обозначили предмет красной краской и предупреждающим знаком с надписью "Не приближайтесь" (на русском языке) и обратились к находившемуся боевику с просьбой посодействовать извлечению этого предмета.
ОБСЕ также зафиксировала проведение работ по разминированию в ОРДО. В поле к западу от дороги в 0,6 км к северу от Никишино, что в 60 километрах к северо-востоку от Донецка наблюдатели видели восемь террористов, некоторые были из них с металлоискателями. Команда миссии отметила, что указанный район был обозначен белой лентой.
Читайте также: Стало известно о гибели трех украинских военных
На расстоянии примерно 1,5 км к западу от Тернового и 300 метрах к востоку от автодороги Т0517 наблюдатели видели четырех террористов в одежде военного типа с минными щупами по обе стороны от автодороги.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
156
0
Также советуем посмотреть
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
- Кравчук рассказал, как вернуть Донбасс
- Ирландцу удалось снять лох-несское чудовище на камеру
- Хохот до упаду: "убойные" анекдоты для отличного настроения
- О крымской декларации Майка Помпео
- Путин решил «добить» языки
- "Эффект экзорцизма": пользователи Сети высмеяли "целебное" фото Лаврова
- Чи збудують тартак перед Олеським замком
- Хит Сети: огромный кит прокатил дайвера на спине
- Возвращение (п)резидента
- Про підняття грошового забезпечення військовим
- Курьез дня: в Одессе женщина родила прямо на улице
- Почему глава антикоррупционной прокуратуры ушел в отпуск
- UA:Перший саботировал трансляцию акта национальной консолидации
- Забавные приколы из серии "Когда мама отошла на пять минут"
Оставьте свой комментарий