Раздел: Украина
Боевики понесли на Донбассе значительные потери
Небоевые потери противника за июль составили 12 человек.
По итогам июля российские оккупационные силы понесли на Донбассе значительные потери в результате атак на позиции Объединенных сил.
Об этом у себя в Facebook рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно его данным, за прошлый месяц был ликвидирован 31 боевик, еще 68 - получили ранения.
Кроме того, небоевые потери оккупантов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности) составили 12 человек.
При этом Штефан отмечает, что это лишь те цифры, которые удалось подтвердить, в то время как реальные потери противника могут быть больше.
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"Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые "границы республики", - добавил он.
По итогам июля российские оккупационные силы понесли на Донбассе значительные потери в результате атак на позиции Объединенных сил.
Об этом у себя в Facebook рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Согласно его данным, за прошлый месяц был ликвидирован 31 боевик, еще 68 - получили ранения.
Кроме того, небоевые потери оккупантов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности) составили 12 человек.
При этом Штефан отмечает, что это лишь те цифры, которые удалось подтвердить, в то время как реальные потери противника могут быть больше.
Читайте также: В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
"Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые "границы республики", - добавил он.
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