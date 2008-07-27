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Раздел: Украина  
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Боевики понесли на Донбассе значительные потери

Боевики понесли на Донбассе значительные потериНебоевые потери противника за июль составили 12 человек.

По итогам июля российские оккупационные силы понесли на Донбассе значительные потери в результате атак на позиции Объединенных сил.

Об этом у себя в Facebook рассказал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Согласно его данным, за прошлый месяц был ликвидирован 31 боевик, еще 68 - получили ранения.

Кроме того, небоевые потери оккупантов (суицид, нарушение мер безопасности, убийство по неосторожности) составили 12 человек.

При этом Штефан отмечает, что это лишь те цифры, которые удалось подтвердить, в то время как реальные потери противника могут быть больше.

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"Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное количество погибших и раненых, в связи с низким призывом на "военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать так называемые "границы республики", - добавил он.
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 Теги: боевики, потери

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Сегодня, 12:36 » Автор: Богдан Процив
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