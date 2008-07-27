Раздел: Украина
Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.
Следствие разрабатывает несколько версий убийства участника антитеррористической операции Виталия Олешко в Бердянске.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров на пресс-конференции, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Это и экономические - он и до этого занимался предпринимательской деятельностью - и сегодня… возможно, политическая его деятельность, а может и бытовые какие-то вопросы, которые он не решил нормальным путем", - уточнил представитель правоохранительных органов.
Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил добровольца батальона Донбасс, кавалера ордена За мужество 3-й степени Виталия Олешко с позывным Сармат.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Через некоторое время в городе Васильевка Запорожской области правоохранители остановили автомобиль подозреваемых в убийстве.
Читайте также: Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
По данным полиции, были задержаны пятеро подозреваемых в убийстве.
Следствие разрабатывает несколько версий убийства участника антитеррористической операции Виталия Олешко в Бердянске.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров на пресс-конференции, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
"Это и экономические - он и до этого занимался предпринимательской деятельностью - и сегодня… возможно, политическая его деятельность, а может и бытовые какие-то вопросы, которые он не решил нормальным путем", - уточнил представитель правоохранительных органов.
Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил добровольца батальона Донбасс, кавалера ордена За мужество 3-й степени Виталия Олешко с позывным Сармат.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Через некоторое время в городе Васильевка Запорожской области правоохранители остановили автомобиль подозреваемых в убийстве.
Читайте также: Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
По данным полиции, были задержаны пятеро подозреваемых в убийстве.
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