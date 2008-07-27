» » Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
Раздел: Украина  
0

Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске

Названы версии убийства ветерана АТО в БердянскеПолиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве.

Следствие разрабатывает несколько версий убийства участника антитеррористической операции Виталия Олешко в Бердянске.

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Запорожской области Сергей Комиссаров на пресс-конференции, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

"Это и экономические - он и до этого занимался предпринимательской деятельностью - и сегодня… возможно, политическая его деятельность, а может и бытовые какие-то вопросы, которые он не решил нормальным путем", - уточнил представитель правоохранительных органов.

Напомним, 31 июля в Бердянске Запорожской области неизвестный застрелил добровольца батальона Донбасс, кавалера ордена За мужество 3-й степени Виталия Олешко с позывным Сармат.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Через некоторое время в городе Васильевка Запорожской области правоохранители остановили автомобиль подозреваемых в убийстве.

Читайте также: Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии

По данным полиции, были задержаны пятеро подозреваемых в убийстве.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: убийство, ветераны АТО

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:05 » Автор: Богдан Процив
     129
     0

Похожие новости по теме

Подозреваемых в убийстве Шеремета до сих пор нет Подозреваемых в убийстве Шеремета до сих пор нет

Ранее Нацполиция засекретила решение судов по делу об убийстве Павла Шеремета.

В МВД не могут дать новую информацию об убийстве Шеремета В МВД не могут дать новую информацию об убийстве Шеремета

Следствие не может похвастаться наличием подозреваемых.

Захарченко назвал имя якобы одного из подозреваемых в убийстве Моторолы Захарченко назвал имя якобы одного из подозреваемых в убийстве Моторолы

Захарченко заявил, что к убийству Моторолы причастен якобы глава СБУ в Донецкой области.

Суд на два месяца арестовал подозреваемых в убийстве офицера СБУ Суд на два месяца арестовал подозреваемых в убийстве офицера СБУ

По факту вчерашней попытки побега открыто уголовное производство.

Милиция освободила одного из подозреваемых в убийстве Бузины Милиция освободила одного из подозреваемых в убийстве Бузины

Подозрения о его причастности к преступлению пока не подтвердились.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх