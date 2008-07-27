Раздел: Украина
В Украине отключили аналоговое ТВ
Сроки когда будут отключены они в КРРТ не называют.
Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения в ночь с 31 июля на 1 августа выключил аналоговый сигнал 13 телеканалов в Киеве и 14 телеканалов в Кировоградской области.
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на гендиректора концерна Петра Семерея, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Были выключены передатчики всех телеканалов, относительно которых Нацсовет по телевидению принял решение об аннулировании аналоговых лицензий.
Речь идет о: "1+1", "Интер", ICTV, "Новый канал", "Украина", СТБ, ТЕТ, НТН, М1, "5 канал" , К1 и "Прямой". Эти телеканалы смогут вещать в эфире, используя свою цифровую лицензию.
При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий.
Читайте также: В Киеве и Кировоградской области отключили аналоговое вещание
Согласно утвержденному ранее решению правительства, в остальной части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.
Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения в ночь с 31 июля на 1 августа выключил аналоговый сигнал 13 телеканалов в Киеве и 14 телеканалов в Кировоградской области.
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на гендиректора концерна Петра Семерея, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
Были выключены передатчики всех телеканалов, относительно которых Нацсовет по телевидению принял решение об аннулировании аналоговых лицензий.
Речь идет о: "1+1", "Интер", ICTV, "Новый канал", "Украина", СТБ, ТЕТ, НТН, М1, "5 канал" , К1 и "Прямой". Эти телеканалы смогут вещать в эфире, используя свою цифровую лицензию.
При этом пока в Киеве и Кировоградской области продолжат работать аналоговые передатчики общественного телевидения, а также региональных и местных вещателей, у которых нет цифровых лицензий.
Читайте также: В Киеве и Кировоградской области отключили аналоговое вещание
Согласно утвержденному ранее решению правительства, в остальной части Украины аналоговые передатчики должны будут отключить 31 августа.
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