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Раздел: Украина  
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Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу

Нардеп Надежда Савченко написала письмо ТрампуВ письме она попросила освободить украинских политзаключенных.

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщается на ее странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Я прошу у вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам, как лидеру самого сильного государства в мире ... только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все от вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - пишет Савченко Трампу.

Также она написала, что ее "оппозиционная деятельность" в Украине не понравилась президенту Петру Порошенко, поэтому ее посадили.

Савченко называет Порошенко "самым коррумпированным президентом в истории Украины".

13 июня она написала письмо президенту РФ Владимиру Путину.

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Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
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 Теги: Надежда Савченко, Трамп

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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