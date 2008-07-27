Раздел: Украина
Нардеп Надежда Савченко написала письмо Трампу
В письме она попросила освободить украинских политзаключенных.
Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщается на ее странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Я прошу у вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам, как лидеру самого сильного государства в мире ... только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все от вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - пишет Савченко Трампу.
Также она написала, что ее "оппозиционная деятельность" в Украине не понравилась президенту Петру Порошенко, поэтому ее посадили.
Савченко называет Порошенко "самым коррумпированным президентом в истории Украины".
13 июня она написала письмо президенту РФ Владимиру Путину.
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Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, написала письмо американскому президенту Дональду Трампу.
Об этом сообщается на ее странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Я прошу у вас помощи по освобождению всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам, как лидеру самого сильного государства в мире ... только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину. Прошу сделать все от вас возможное для возвращения украинских политзаключенных домой, к своим семьям", - пишет Савченко Трампу.
Также она написала, что ее "оппозиционная деятельность" в Украине не понравилась президенту Петру Порошенко, поэтому ее посадили.
Савченко называет Порошенко "самым коррумпированным президентом в истории Украины".
13 июня она написала письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Читайте также: Вера Савченко написала письмо Трампу
Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
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