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Раздел: Украина  
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На Донбассе ранены трое военных

На Донбассе ранены трое военныхЗа прошедшие сутки обнаружено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, при этом тяжелое вооружение не применялось. Ранения получили трое бойцов ВСУ, сообщает в четверг, 2 августа, пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП, по защитникам Крымского, Станицы Луганской, Новолуганского, Травневого, Новомихайловки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Павлополя, Гнутового и Водяного.

"За прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным штаба, в течение минувших суток выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Сейчас организованы его поиски.
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 Теги: ООС, Донбасс, раненые

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Сегодня, 09:09 » Автор: Богдан Процив
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