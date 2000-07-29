Раздел: Украина
Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
В годовщину убийства Шеремета в центре Киева прошла акция памяти.
Родные убитого в центре Киева журналиста Павла Шеремета подали в суд на генпрокурора Юрия Луценко из-за его бездействия в деле о взрыве.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП, жена Шеремета Елена Притула требует признать ее потерпевшей.
Кроме того, она просит суд обязать главу Генпрокуратуры расследовать убийство журналиста по ч.3 ст.258 (террористический акт) УК Украины.
Отмечается, что Притула просила Луценко расследовать взрыв как теракт еще в феврале текущего года, однако ее обращение осталось без реакции.
Супруга Шеремета также просит суд допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.
Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.
Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.
В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.
24 июля 2017 года Нацполиция засекретили все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности.
Читайте также: У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.
Родные убитого в центре Киева журналиста Павла Шеремета подали в суд на генпрокурора Юрия Луценко из-за его бездействия в деле о взрыве.
Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП, жена Шеремета Елена Притула требует признать ее потерпевшей.
Кроме того, она просит суд обязать главу Генпрокуратуры расследовать убийство журналиста по ч.3 ст.258 (террористический акт) УК Украины.
Отмечается, что Притула просила Луценко расследовать взрыв как теракт еще в феврале текущего года, однако ее обращение осталось без реакции.
Супруга Шеремета также просит суд допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.
Известный журналист и один из руководителей Украинской правды Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2016 года.
Полиция квалифицировала гибель журналиста как умышленное убийство. Приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.
В МВД Украины заявили, что наиболее вероятным является российский след в убийстве журналиста.
24 июля 2017 года Нацполиция засекретили все решения судов по делу об убийстве Шеремета из соображений безопасности.
Читайте также: У УПЦ МП отберут всю недвижимость, - Филарет
В Едином реестре судебных решений изъяли из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве журналиста.
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