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Раздел: Украина  
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Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов

Луценко обсудит с силовиками нападения на активистовНападения на активистов свидетельствуют о начале плана дестабилизации на юге Украины, считает генпрокурор.

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко прокомментировал резонансные нападения на чиновников и активистов, произошедших в Херсоне и Одессе.

В частности, на брифинге в четверг, 2 августа, на полигоне ЦСО Альфа под Киевом он ответил на ситуацию с покушениями на советника городского мэра Херсона Екатерину Гандзюк и инцидент с активистами Народного руха Михаилом Кузаконем и Григорием Кузьмой, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам Луценко, покушение на убийство общественных активистов показал рост количества правонарушений на юге Украины.

"Для нас определенные действия по поводу нарушений на юге Украины. Сегодняшние события в Одессе это также показали", - сказал Луценко.

По его словам, "начался план дестабилизации".

"Думаю, Нацполиция вышла на лучший уровень расследований", - добавил он.

Генпрокурор анонсировал совещание с правоохранительными органами по всем правонарушениям, направленным против известных проукраинских общественных активистов.

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"Я буду буквально завтра в Полтаве, и уже завтра вечером проведем совещание с силовиками по максимальной концентрации для достижения результатов по всем правонарушениям, направленным против известных проукраинских общественных активистов Юга Украины и не только", - сказал он.
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 Теги: Луценко, активисты, нападение

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Сегодня, 16:00 » Автор: Богдан Процив
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