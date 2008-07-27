В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета

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Киево-Печерская и Почаевская лавры, а также все сооружения Московского патриархата будут переданы в собственность УПЦ.

По словам Патриарха Филарета, люди вышли на Майдан в поисках справедливости. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (Михаил Денисенко) поделился своим отношением к происходящему в Украине. "Власть должна карать, а церковь и простые люди, которые стоят на Майдане - прощать".