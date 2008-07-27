Раздел: Украина
Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
Суд должен перейти к стадии дебатов.
Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в Оболонский районный суд Киева, который ведет дело против него.
Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Януковича вызвали в качестве обвиняемого в суд на 10 утра 16 и 17 августа.
Уведомление о вызове в суд направили в российский Ростов-на-Дону, где скрывается Янукович.
Под повесткой подписался судья Владислав Девятко, который судит дело о государственной измене экс-президента.
Следующее заседание состоится 16 августа.
18 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям, и что они запланированы на 30 июля.
Читайте также: Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек
31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.
Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в Оболонский районный суд Киева, который ведет дело против него.
Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Януковича вызвали в качестве обвиняемого в суд на 10 утра 16 и 17 августа.
Уведомление о вызове в суд направили в российский Ростов-на-Дону, где скрывается Янукович.
Под повесткой подписался судья Владислав Девятко, который судит дело о государственной измене экс-президента.
Следующее заседание состоится 16 августа.
18 июля судья по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича Владислав Девятко заявил, что суд перешел к судебным прениям, и что они запланированы на 30 июля.
Читайте также: Свежие планы беглого Януковича вызвали массу насмешек
31 июля адвокаты Януковича заявили об отводе судьям и прокурорам и покинули судебное заседание.
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