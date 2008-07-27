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Раздел: Украина  
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В Украине появится новый орган для противостояния России

В Украине появится новый орган для противостояния РоссииЭто поможет грамотно сформировать претензии.

Президент Петр Порошенко поручил правительству создать межведомственный координационный орган, который займется формированием консолидированной претензии Украины к России о возмещении убытков от оккупации Крыма и Донбасса. Своими соображениями по этому поводу поделился заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.

Президент предлагает более интенсивно работать над подготовкой консолидированной претензии. Министерство юстиции уполномочено собирать все данные об убытках от войны на Донбассе и оккупации Крыма, но сейчас это делает и Минюст, и наше министерство, и Служба безопасности Украины, и Генеральная прокуратура, и Нацполиция. Чтобы эта работа велась более интенсивно, президент и предлагает создать такой межведомственный координационный орган, где все эти данные можно было бы как-то систематизировать.

Надо понимать, что есть объективные трудности: сложно оценить, что происходит сейчас на оккупированных территориях. Если убытки, которые были нанесены на уже освобожденных территориях, теперь-то можно прописать, то в отношении оккупированных, к сожалению, это можно делать только с помощью спутниковых снимков или сбора информации от людей.

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В течение нескольких месяцев можно это все подытожить и подать консолидированную претензию. Сейчас у нас есть, если не ошибаюсь, четыре дела в Европейском суде по правам человека. Одним из аспектов может быть сбор информации о людях, которые потеряли жилье, прочее имущество или активы на оккупированной территории из-за российской агрессии, и представление такой совместной претензии от всех пострадавших людей, в том числе в ЕСПЧ. Это один из вариантов.

Это однозначно повысит наши шансы получить от России возмещение убытков. Потому что в данном случае, чем больше делается, тем больше шансов. Но быстро такие решения, к сожалению, не принимают.
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 Теги: Россия, Украина, орган

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Сегодня, 20:09 » Автор: Едгар Букмирза
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