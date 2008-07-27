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В Украине появится новый орган для противостояния России

В Украине появится новый орган для противостояния России

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Украина готовится к поэтапной деоккупации Донбасса Министр Вадим Черныш заявил о подготовке к поэтапной деоккупации Донбасса.