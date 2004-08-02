Раздел: Украина
Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
С начала года в ходе боевых действий погибли 80 военных.
За июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новинарня.
В результате боевых действий погибли пять военных, еще двое умерли от ранений, полученных до так называемого хлебного перемирия.
Издание называет имена погибших: Эдуард Федоров, Иван Борсук, Иван Мельник, Артур Безсмертный, Иван Войтенко, Юрий Дженжера и Василий Плотников.
Также сообщается, что семеро погибших за месяц являются наименьшими потерями с начала 2018 года. По данным издания, с начала года потери на Донбассе составляют 80 человек убитыми (включая добровольцев).
Читайте также: Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
В то же время, по данным ОБСЕ, на оккупированном Донбассе за полгода погибли 29 мирных жителей, еще 132 получили ранения.
За июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новинарня.
В результате боевых действий погибли пять военных, еще двое умерли от ранений, полученных до так называемого хлебного перемирия.
Издание называет имена погибших: Эдуард Федоров, Иван Борсук, Иван Мельник, Артур Безсмертный, Иван Войтенко, Юрий Дженжера и Василий Плотников.
Также сообщается, что семеро погибших за месяц являются наименьшими потерями с начала 2018 года. По данным издания, с начала года потери на Донбассе составляют 80 человек убитыми (включая добровольцев).
Читайте также: Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
В то же время, по данным ОБСЕ, на оккупированном Донбассе за полгода погибли 29 мирных жителей, еще 132 получили ранения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
118
0
Также советуем посмотреть
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Почему бойцы АТО стреляют друг в друга
- Осужденный в Украине россиянин написал письмо Путину
- Добро має бути з кулаками
- Боевики запретили наблюдателям ОБСЕ проезжать через блокпост
- "Я воздушно-припадочная": смешные приколы о непредсказуемых женщинах
- Суд над Манафортом: можливі наслідки для України
- В УПЦ КП говорят, что СМИ неправильно трактовали слова Филарета
- По поводу гибели российских журналистов
- КПВВ Станица Луганская планируют закрыть на ремонт
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
- В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлока
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
Оставьте свой комментарий