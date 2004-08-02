Раздел: Украина
Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
За сутки зафиксировано шесть обстрелов из крупнокалиберных минометов.
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов, раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет.
По данным штаба, огонь велся по украинским позициям в районе Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
"Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск вблизи Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток сепаратисты 5 раз открывали огонь по позициям ООС возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.
Читайте также: Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
Отметим, за июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных - это наименьшие потери за месяц с начала года. За полгода жертвами конфликта стали также 29 мирных жителей.
За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов, раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет.
По данным штаба, огонь велся по украинским позициям в районе Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
"Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск вблизи Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.
В течение текущих суток сепаратисты 5 раз открывали огонь по позициям ООС возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.
Читайте также: Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
Отметим, за июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных - это наименьшие потери за месяц с начала года. За полгода жертвами конфликта стали также 29 мирных жителей.
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