» » Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
Раздел: Украина  
0

Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение

Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружениеЗа сутки зафиксировано шесть обстрелов из крупнокалиберных минометов.

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано 36 обстрелов, раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС в субботу, 4 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Потерь среди украинских военных за минувшие сутки нет.

По данным штаба, огонь велся по украинским позициям в районе Крымского, Макарова, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

"Наряду с этим, враг 3 раза обстрелял наши позиции возле Крымского из 82-мм минометов. Также обстрелу из минометов калибром 82 мм подверглись защитники Талаковки, а по позициям наших войск вблизи Павлополя противник вел огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток сепаратисты 5 раз открывали огонь по позициям ООС возле Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного.

Читайте также: Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год

Отметим, за июль в ходе боевых действий на Донбассе погибли семь украинских военных - это наименьшие потери за месяц с начала года. За полгода жертвами конфликта стали также 29 мирных жителей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ООС, боевики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:14 » Автор: Богдан Процив
     143
     0

Похожие новости по теме

Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе

Позиции ВСУ у Водяного были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены

По позициям украинских войск у Водяного сепаратисты трижды открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.

На Донбассе за сутки ранены двое военных На Донбассе за сутки ранены двое военных

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки.

Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Луганского, Южного, Новгородского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков.

За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения

Сепаратисты вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Павлополя, Водяного.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх