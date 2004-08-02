В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня

Похожие новости по теме

Сегодня ночью, 30 октября, около половины третьего гони, в Одесской области начала гореть база отдыха. База отдыха под названием «Гранит» находится в поселке Затока. Там загорелись деревянные домики. Об этом сообщила ГСЧС Украины в области.