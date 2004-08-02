» » В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
Раздел: Украина  
0

В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня

В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дняВозле базы отдыха Днестр случился пожар в торговых рядах на площади 400 квадратных метров.

В ночь на субботу, 4 августа, в курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр. Об этом пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.

"В связи с тем, что затруднено подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха Днестр", - сообщают в ГСЧС.

Всего в тушении пожара было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС и МПО.

Читайте также: В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы

По предварительным данным в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают работники полиции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Коблево, пожар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:13 » Автор: Богдан Процив
     34
     0

Похожие новости по теме

В зоне отчуждения снова пожар В зоне отчуждения снова пожар

Пожар локализован на площади 0,8 га, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования.

В Чернобыльской зоне горит лес В Чернобыльской зоне горит лес

В зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки.

На Харьковском заводе произошел масштабный пожар На Харьковском заводе произошел масштабный пожар

Причина возгорания пока не известна.

В Чернобыльской зоне масштабный пожар В Чернобыльской зоне масштабный пожар

В "Чернобыльской пуще" пожар на площади около 130 Га.

На Одещине чуть не сгорела база отдыха: причины возгорания устанавливаются На Одещине чуть не сгорела база отдыха: причины возгорания устанавливаются

Сегодня ночью, 30 октября, около половины третьего гони, в Одесской области начала гореть база отдыха. База отдыха под названием «Гранит» находится в поселке Затока. Там загорелись деревянные домики. Об этом сообщила ГСЧС Украины в области.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх