Раздел: Украина
Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
Мужчине назначили 50 часов общественных работ и штраф.
Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На правонарушителя полиция Чернигова составила протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.
"Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля в сети появилось видео привязанного к столбу мужчины с табличкой "Я ватник". Представитель Нацдружин, который вел стрим заявлял, что таким образом его наказали за осквернение стелы Героев Небесной сотни. При этом он утверждал, что мужчина сам попросил, чтобы его привязали.
Читайте также: СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
Были ли наказаны представители Нацдружин за насильственное ограничение сводобы мужчины не сообщается.
Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На правонарушителя полиция Чернигова составила протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.
"Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 июля в сети появилось видео привязанного к столбу мужчины с табличкой "Я ватник". Представитель Нацдружин, который вел стрим заявлял, что таким образом его наказали за осквернение стелы Героев Небесной сотни. При этом он утверждал, что мужчина сам попросил, чтобы его привязали.
Читайте также: СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
Были ли наказаны представители Нацдружин за насильственное ограничение сводобы мужчины не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
146
0
Также советуем посмотреть
- Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
- Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове
- Военные рассказали подробности обстрелов в зоне ООС
- Забавные котики удивляют: необычные повадки домашних питомцев
- СБУ разоблачила начальника колонии, продававшего наркотики заключенным
- Забавные детки, весело проводящие время
- На Закарпатье мать хотела продать сына в трудовое рабство
- Автомобильные приколы: курьезные ситуации на дорогах
- В Киеве ограничат движение Северным мостом
- В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
- Удачно пойманные кадры заставят вас улыбнуться
- Беспечные люди, которым плевать на правила безопасности
- В Лисичанске на улицах остановились обесточенные троллейбусы
- Смешные девушки, у которых забавное чувство юмора
- Боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение
- Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
- "Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
- Отдохни в "пончике": китайцы построили необычный отель
- "Боги маркетинга": свежая подборка смешных фотоприколов
- В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
- Забавные фотографии из серии "Мама, я спортсмен"
- Зона ООС: опубликованы потери среди военных и мирных за 2018 год
- "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
- Украинский привкус «Манафорт-гейта»
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- З політичними аналітиками треба щось робити
- Технологи слетаются в Украину
- Сотрудничество с террористами – не оппозиционная деятельность
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
Оставьте свой комментарий