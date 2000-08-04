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Раздел: Украина  
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Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в Чернигове

Суд наказал мужчину, которого ранее привязали к столбу в ЧерниговеМужчине назначили 50 часов общественных работ и штраф.

Деснянский райсуд Чернигова назначил мужчине, которого ранее члены Национальных дружин привязали к столбу, наказание в виде штрафа в 352 гривны и 50 часов общественных работ за то, что он бросал бутылки в стелу Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На правонарушителя полиция Чернигова составила протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях - мелкое хулиганство.

"Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 июля в сети появилось видео привязанного к столбу мужчины с табличкой "Я ватник". Представитель Нацдружин, который вел стрим заявлял, что таким образом его наказали за осквернение стелы Героев Небесной сотни. При этом он утверждал, что мужчина сам попросил, чтобы его привязали.

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Были ли наказаны представители Нацдружин за насильственное ограничение сводобы мужчины не сообщается.
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 Теги: Чернигов, наказание

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Сегодня, 14:04 » Автор: Богдан Процив
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