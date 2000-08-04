Раздел: Украина
Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул
Наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.
Верховная Рада на осенней сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление ЦИК и имплементирующие законопроекты к принятому недавно закону о нацбезопасности в новой редакции.
Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий журналистам во Львовской области в субботу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал он.
По словам спикера, наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.
Кроме того, Парубий заявил, что осенью парламент должен рассмотреть законопроекты, имплементирующие закон о национальной безопасности.
"Мы приняли рамочный закон. И будет необходимость принять профильные законы о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопрос национальной безопасности и обороны", - пояснил он.
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По словам председателя парламента, надлежит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента.
Верховная Рада на осенней сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление ЦИК и имплементирующие законопроекты к принятому недавно закону о нацбезопасности в новой редакции.
Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий журналистам во Львовской области в субботу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал он.
По словам спикера, наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.
Кроме того, Парубий заявил, что осенью парламент должен рассмотреть законопроекты, имплементирующие закон о национальной безопасности.
"Мы приняли рамочный закон. И будет необходимость принять профильные законы о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопрос национальной безопасности и обороны", - пояснил он.
Читайте также: Парубий рассказал, чем Рада займется на этой неделе
По словам председателя парламента, надлежит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента.
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