Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул

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До запуска суда Рада должна будет принять несколько других законопроектов.

Набрать добровольцев собираются за несколько недель. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий прогнозирует увеличение количества бойцов Национальной гвардии на 20 тысяч человек в течение двух-трех недель со вступления закона о Нацгвардии в силу.