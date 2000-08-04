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Раздел: Украина  
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Парубий рассказал, чем займется Рада после каникул

Парубий рассказал, чем займется Рада после каникулНаиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Верховная Рада на осенней сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление ЦИК и имплементирующие законопроекты к принятому недавно закону о нацбезопасности в новой редакции.

Об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий журналистам во Львовской области в субботу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Все избирательные законопроекты важны в избирательный год. В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", - сказал он.

По словам спикера, наиболее сложным будет рассмотрение проекта Избирательного кодекса.

Кроме того, Парубий заявил, что осенью парламент должен рассмотреть законопроекты, имплементирующие закон о национальной безопасности.

"Мы приняли рамочный закон. И будет необходимость принять профильные законы о Службе безопасности, закон о разведке, закон о создании в Верховной Раде комитета по вопросам разведки. Это будет отдельный важный блок - вопрос национальной безопасности и обороны", - пояснил он.

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По словам председателя парламента, надлежит также рассмотреть блок гуманитарных законопроектов и вопрос реформы парламента.
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 Теги: Парубий, Верховная Рада

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Сегодня, 21:16 » Автор: Едгар Букмирза
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