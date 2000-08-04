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Раздел: Украина  
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Украинские военные понесли потери на Донбассе

Украинские военные понесли потери на ДонбассеИз состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) сепаратисты 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения. Один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения.

Об этом сообщает в воскресенье, 5 августа, пресс-центр ООС в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

При этом огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Также обстреляны позиции ВСУ у Широкино из 82-мм минометов.

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"Вследствие враждебных действий, из состава Объединенных сил один военнослужащий погиб и двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.
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 Теги: АТО, погибшие

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Сегодня, 09:46 » Автор: Ирина Шевченко
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