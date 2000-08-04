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Украинские военные понесли потери на Донбассе

Украинские военные понесли потери на Донбассе

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Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе Позиции ВСУ у Водяного были обстреляны из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение Сепаратисты вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены По позициям украинских войск у Водяного сепаратисты трижды открывали огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм.