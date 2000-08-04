» » Путин посетил аннексированный Севастополь
Раздел: Украина  
0

Путин посетил аннексированный Севастополь

Путин посетил аннексированный СевастопольПутин присутствовал на гала-концерте.

Президент РФ Владимир Путин во временно оккупированном Крыму 4 августа посетил вечер-открытие второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По информации пресс-службы президента России, фестиваль пройдет 10–12 августа на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе.

Путин присутствовал на гала-концерте звезд мирового балета, которые исполнили партии из спектаклей "Корсар", "Жизель", "Лебединое озеро", "Дон Кихот". По окончании концерта он пообщался с артистами и поинтересовался, когда артисты приехали в Крым.

Президент РФ также обсудил с зампредседателя правительства России Ольгой Голодец и так называемым губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым ход работы над проектом музейного и театрально-образовательного комплексов в Севастополе.

Читайте также: Путин ответил, вернет ли Украине аннексированный Крым

Глядя на фотографии земельных участков, где планируется построить комплексы, Путин сказал: "Печальное зрелище".

Он также побывал во Владимирском соборе, расположенном на территории Херсонеса.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Путин, Севастополь

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
     217
     0

Похожие новости по теме

Путин заявил, что Крым был передан Украине Путин заявил, что Крым был передан Украине "незаконно"

Путин назвал "историческим решением" результаты незаконного референдума.

Стало известно, когда Путин поедет в Крым Стало известно, когда Путин поедет в Крым

Уже совсем скоро в Крыму должна начаться агитация.

Путин прибудет с визитом в оккупированный Крым Путин прибудет с визитом в оккупированный Крым

Последний раз Путин посещал оккупированный Крым 26 июня.

Путин снова собрался посетить оккупированный Крым Путин снова собрался посетить оккупированный Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду Владимир Путин намерен прибыть на полуостров.

Путин прибыл в аннексированный Крым Путин прибыл в аннексированный Крым

Российский президент проведет заседание с членами Совбеза.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх