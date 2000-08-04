Раздел: Украина
На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
Накануне вечером в области местами выпал дождь, прошла гроза с сильным ветром, повалив деревья.
В Закарпатской области сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши домов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Mukachevo.net.
Вечером в области местами выпал дождь, прошла гроза с сильным ветром.
По информации ГСЧС на этих выходных в нескольких районах области падали деревья: на Иршавщине, Перечинском, Воловецком.
Официально зарегистрировано только три случая, но как отметили в ГСЧС, бывает когда спасатели не привлекаются.
Что касается вчерашней грозы, было зафиксировано падение дерева на проезжую часть автодороги Мукачево-Рогатин между селами Ольховка и Плотина Иршавского района.
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В селе Лалово Мукачевского района ветер повредил дома.
В Закарпатской области сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши домов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Mukachevo.net.
Вечером в области местами выпал дождь, прошла гроза с сильным ветром.
По информации ГСЧС на этих выходных в нескольких районах области падали деревья: на Иршавщине, Перечинском, Воловецком.
Официально зарегистрировано только три случая, но как отметили в ГСЧС, бывает когда спасатели не привлекаются.
Что касается вчерашней грозы, было зафиксировано падение дерева на проезжую часть автодороги Мукачево-Рогатин между селами Ольховка и Плотина Иршавского района.
Читайте также: На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
В селе Лалово Мукачевского района ветер повредил дома.
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