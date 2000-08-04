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Раздел: Украина  
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На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши

На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крышиНакануне вечером в области местами выпал дождь, прошла гроза с сильным ветром, повалив деревья.

В Закарпатской области сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши домов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Mukachevo.net.

Вечером в области местами выпал дождь, прошла гроза с сильным ветром.

По информации ГСЧС на этих выходных в нескольких районах области падали деревья: на Иршавщине, Перечинском, Воловецком.

Официально зарегистрировано только три случая, но как отметили в ГСЧС, бывает когда спасатели не привлекаются.

Что касается вчерашней грозы, было зафиксировано падение дерева на проезжую часть автодороги Мукачево-Рогатин между селами Ольховка и Плотина Иршавского района.

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В селе Лалово Мукачевского района ветер повредил дома.

На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
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 Теги: ветер, крыши

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Сегодня, 15:47 » Автор: Богдан Процив
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