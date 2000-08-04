» » Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
Раздел: Украина  
0

Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ

Украина может закрыть ж/д сообщение с РФУкраина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение.

Украина собирается прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

"Мы хотим, чтобы это решение принималось в комплексе мер по ситуации в Азовском море и оккупацией Крыма и части восточных областей", - отметил Омелян в комментарии ЭП.

Напомним, летом 2017 года российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщало, что в ближайшее время Украина якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией.

Читайте также: ВТБ Банк может закрыть украинские подразделения

В "Укрзализныце" эту информацию опровергли и сообщение о прекращении пассажирских перевозок с РФ железнодорожники назвали "несоответствующим действительности".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
     118
     0

Похожие новости по теме

Украина готовится запретить пассажирские поезда в Россию, - СМИ Украина готовится запретить пассажирские поезда в Россию, - СМИ

По информации газеты Коммерсант, летом Киев планирует прекратить пассажирские перевозки в РФ на поездах.

Украина готовится запустить прямой поезд еще в две страны Украина готовится запустить прямой поезд еще в две страны

Ранее поезда обещали запустит в Венгрию и Словакию в 2017 году.

«ДНР» готова возобновить железнодорожное сообщение с Киевом «ДНР» готова возобновить железнодорожное сообщение с Киевом

Но для этого силовики должны покинуть нейтральную зону.

В «ДНР» хотят возобновить железнодорожное сообщение с Украиной В «ДНР» хотят возобновить железнодорожное сообщение с Украиной

Запуск железнодорожного сообщения планируют в феврале.

Украина готовит блокаду Крыма - СМИ Украина готовит блокаду Крыма - СМИ

Это будет аргументом в переговорах с Россией.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх