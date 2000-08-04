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Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ

Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ

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Украина готовится запретить пассажирские поезда в Россию, - СМИ По информации газеты Коммерсант, летом Киев планирует прекратить пассажирские перевозки в РФ на поездах.