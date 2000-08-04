Украина подаст новый иск против РФ

Похожие новости по теме

Все эти люди против воли удерживаются на территории РФ и в Крыму.

Защита Юлии Тимошенко подала новый иск в Европейский суд по правам человека. На этот раз пакет документов будет включать в себя вес уголовные дела против бывшего премьер-министра Украины. Адвокаты Тимошенко говорят, что таким образом они хотят доказать, что нет отдельных дел, открытых в отношении осужденной, и все они являются