Раздел: Украина
Украина подаст новый иск против РФ
Россия опасается международного осуждения.
Министерство юстиции подаст новый судебный иск против России в отношении всех украинских политзаключенных.
Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", - сообщил замминистра.
Он объяснил, на что направлен этот иск в ЕСПЧ.
"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой дурости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Поэтому обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.
Петухов утверждает, что Россия опасается международного осуждения и когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания и позволяют посещения.
"А также это дает в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда ... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - говорит Петухов.
Кроме того, он рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.
Читайте также: Украина подаст еще один иск в ВТО против России
"Министерство юстиции также впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.
Министерство юстиции подаст новый судебный иск против России в отношении всех украинских политзаключенных.
Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", - сообщил замминистра.
Он объяснил, на что направлен этот иск в ЕСПЧ.
"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой дурости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Поэтому обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.
Петухов утверждает, что Россия опасается международного осуждения и когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания и позволяют посещения.
"А также это дает в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда ... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - говорит Петухов.
Кроме того, он рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.
Читайте также: Украина подаст еще один иск в ВТО против России
"Министерство юстиции также впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.
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