» » Украина подаст новый иск против РФ
Раздел: Украина  
0

Украина подаст новый иск против РФ

Украина подаст новый иск против РФ Россия опасается международного осуждения.

Министерство юстиции подаст новый судебный иск против России в отношении всех украинских политзаключенных.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации", - сообщил замминистра.

Он объяснил, на что направлен этот иск в ЕСПЧ.

"Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой дурости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Поэтому обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания", - убеждены в Минюсте.

Петухов утверждает, что Россия опасается международного осуждения и когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящихся в тюрьме, для них улучшают условия содержания и позволяют посещения.

"А также это дает в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда ... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования", - говорит Петухов.

Кроме того, он рассказал об уже поданном иске Украины в ЕСПЧ.

Читайте также: ​Украина подаст еще один иск в ВТО против России

"Министерство юстиции также впервые подало иск в Европейский суд по правам человека еще до так называемого референдума и захвата Крыма, который касался комплексного нарушения прав человека в Крыму, и мы ожидаем, что в конце этого года или в начале следующего года начнется рассмотрение этого дела в Страсбурге. К сожалению, международное правосудие немного медленнее, чем национальное", - отметил Петухов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Украина, иск, РФ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
     124
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, сколько украинских политзаключенных находятся на территории РФ и Крыма Стало известно, сколько украинских политзаключенных находятся на территории РФ и Крыма

Все эти люди против воли удерживаются на территории РФ и в Крыму.

Украина готовит санкции для всех организаторов Украина готовит санкции для всех организаторов "выборов" в Крыму

Украина собрала список организаторов.

Украина готовит новый иск против России Украина готовит новый иск против России

Российская сторона пытается всячески затягивать процесс.

Украина собирает материалы для новой жалобы в ЕСПЧ Украина собирает материалы для новой жалобы в ЕСПЧ

Украина подаст новую жалобу в ЕСПЧ, чтобы не затягивать рассмотрение судом предыдущих двух.

Европейский суд рассмотрит все дела Тимошенко Европейский суд рассмотрит все дела Тимошенко

Защита Юлии Тимошенко подала новый иск в Европейский суд по правам человека. На этот раз пакет документов будет включать в себя вес уголовные дела против бывшего премьер-министра Украины. Адвокаты Тимошенко говорят, что таким образом они хотят доказать, что нет отдельных дел, открытых в отношении осужденной, и все они являются

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх