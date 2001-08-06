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Раздел: Украина  
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В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки

В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупкиВсе изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить необходимость для госслужащих вносить данные об изменении имущественного положения в е-декларации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Законопроект подал депутат от "Воли народа" Сергей Шахов, сообщает "Центр противодействия коррупции".

Если документ поддержат, то декларантам не нужно будет вносить в электронную декларацию информацию о получении ими дохода или приобретении имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (1762 гривен).

Сейчас госслужащие обязаны подавать изменения в декларации, если они превышают 88 тысяч 100 гривен в течение 10 дней.

Если проект закона проголосуют, то все изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год, когда чиновник или депутат будет подавать новую декларацию.

Также законопроект предлагает освободить тех, кто не подает изменения в имущественном состоянии, от административной ответственности за неподачу.

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По мнению юриста ЦПК Дениса Свириденко, таким образом, украинцы не смогут отслеживать огромные премии, которые выписывают себе госслужащие, или элитные квартиры и авто, которые они покупают, и которые сразу становятся предметом журналистских расследований или уголовных дел.
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 Теги: ВР, декларация

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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