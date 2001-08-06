В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки

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В Верховной раде Украины приняли антикоррупционный закон. За проект № 2837 проголосовало 373 депутата. Теперь, минимальный порог подачи деклараций доходов и расходов должностных лиц будет не выше восьмидесяти тысяч гривен. До этого порог разовых растрат составлял 150 тысяч, а изначально планировалось опустить его до 22 –х