Раздел: Украина
В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
Все изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить необходимость для госслужащих вносить данные об изменении имущественного положения в е-декларации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Законопроект подал депутат от "Воли народа" Сергей Шахов, сообщает "Центр противодействия коррупции".
Если документ поддержат, то декларантам не нужно будет вносить в электронную декларацию информацию о получении ими дохода или приобретении имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (1762 гривен).
Сейчас госслужащие обязаны подавать изменения в декларации, если они превышают 88 тысяч 100 гривен в течение 10 дней.
Если проект закона проголосуют, то все изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год, когда чиновник или депутат будет подавать новую декларацию.
Также законопроект предлагает освободить тех, кто не подает изменения в имущественном состоянии, от административной ответственности за неподачу.
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По мнению юриста ЦПК Дениса Свириденко, таким образом, украинцы не смогут отслеживать огромные премии, которые выписывают себе госслужащие, или элитные квартиры и авто, которые они покупают, и которые сразу становятся предметом журналистских расследований или уголовных дел.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается отменить необходимость для госслужащих вносить данные об изменении имущественного положения в е-декларации.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Законопроект подал депутат от "Воли народа" Сергей Шахов, сообщает "Центр противодействия коррупции".
Если документ поддержат, то декларантам не нужно будет вносить в электронную декларацию информацию о получении ими дохода или приобретении имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (1762 гривен).
Сейчас госслужащие обязаны подавать изменения в декларации, если они превышают 88 тысяч 100 гривен в течение 10 дней.
Если проект закона проголосуют, то все изменения в декларации можно будет увидеть только раз в год, когда чиновник или депутат будет подавать новую декларацию.
Также законопроект предлагает освободить тех, кто не подает изменения в имущественном состоянии, от административной ответственности за неподачу.
Читайте также: В киевском метро хотят разрешить выступления музыкантов
По мнению юриста ЦПК Дениса Свириденко, таким образом, украинцы не смогут отслеживать огромные премии, которые выписывают себе госслужащие, или элитные квартиры и авто, которые они покупают, и которые сразу становятся предметом журналистских расследований или уголовных дел.
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