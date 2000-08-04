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Раздел: Украина  
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За сутки на Донбассе уничтожены три боевика

За сутки на Донбассе уничтожены три боевикаС начала среды по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино.

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в минувшие сутки, 7 августа, сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщается в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

За прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил ликвидированы три боевика, девять получили ранения.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, сепаратисты обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

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С начала 8 августа, по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино. При этом тяжелое вооружение не применялось.
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Сегодня, 09:20 » Автор: Богдан Процив
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