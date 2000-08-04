Раздел: Украина
За сутки на Донбассе уничтожены три боевика
С начала среды по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино.
В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в минувшие сутки, 7 августа, сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщается в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил ликвидированы три боевика, девять получили ранения.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.
Кроме этого, сепаратисты обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.
Читайте также: Бойцы ВСУ ликвидировали одного боевика, еще четверо ранены
С начала 8 августа, по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино. При этом тяжелое вооружение не применялось.
В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в минувшие сутки, 7 августа, сепаратисты 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщается в утренней сводке штаба ООС на странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
За прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил ликвидированы три боевика, девять получили ранения.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", - сообщают в ООС.
Кроме этого, сепаратисты обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС возле Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.
Читайте также: Бойцы ВСУ ликвидировали одного боевика, еще четверо ранены
С начала 8 августа, по данным штаба, сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Крымского и Широкино. При этом тяжелое вооружение не применялось.
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