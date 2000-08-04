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Раздел: Украина  
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Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатов

Активисты С14 напали на адвоката в зале суда, - ассоциация адвокатовАктивисты напали на адвоката при полицейских в зале суда.

Вчера, 7 августа, в Апелляционном суде Киева радикалы из организации С14 напали на адвоката Олега Поваляева. Об этом сообщает пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Сообщается, что Поваляев участвовал в судебном заседании, на котором также находились несколько человек с символикой одной из праворадикальных организаций. Те вели себя откровенно провокационно, демонстрируя полное пренебрежение к участникам судебного процесса и пытались сорвать судебное заседание. Юрист сделал им замечание, после чего подвергся избиению.

После объявления перерыва в судебном заседании адвокат на выходе из зала суда столкнулся с группой, приблизительно из 30 человек. Они, выкрикивая оскорбления и нецензурную брань, начали угрожать ему физической расправой в связи с тем, что адвокат по их мнению, защищает не того, кого "надо".

Отмечается, что после замечаний юриста о недопустимости провокационного поведения в суде двое из них схватили адвоката, а третий ударил его рукой в лицо.

Со стороны полиции, присутствовавшей при происходящем, не было никакой реакции. Фактически, как пишет Ассоциация, со стороны правоохранителей имело место попустительство радикалам в совершении преступления.

"Мы видим еще один прецедент, когда неизвестные лица в понятный им "способ" указывают адвокату, кто имеет право на юридическую помощь, а кто нет. Хотя Конституция дает такое право каждому, очевидно, члены этой организации не знают о предписаниях Основного закона, а полиция, хоть и знает, однако безразлично относится к нарушениям профессиональных прав адвокатов и конституционных прав граждан", - заявила Председатель Комитета защиты прав адвокатов Анна Боряк.

По данному факту Поваляев подал сообщение об уголовном правонарушении. Он проходит медицинское обследование для установления степени тяжести телесных повреждений.

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Произошедшее будет предметом рассмотрения на очередном заседании Комитета защиты прав адвокатов НААУ, назначенному на 10 августа 2018.
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 Теги: С14, адвокат, нападение

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Сегодня, 14:11 » Автор: Богдан Процив
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