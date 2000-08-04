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Раздел: Украина  
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Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата

Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии братаОн ей написал о своем близком конце.

Сестра украинского заключенного Олега Сенцова, Наталья Каплан, заявила о катастрофическом состоянии брата. Об этом она написала на своей странице в Facebookв среду, 8 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сенцов через адвоката передал ей письмо, в котором рассказал, что почти не встает.

"Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.

Ранее адвокат Сенцова опубликовал его обращение. Он также рассказал, что местный врач грозился привязать заключенного к больничной койке, напичкать его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием.

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Накануне стало известно, что Олег Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Он похудел на 30 килограммов. У режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс – около 40 ударов в минуту.
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 Теги: Сенцов, письмо, сестра

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Сегодня, 17:26 » Автор: Богдан Процив
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