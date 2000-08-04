Раздел: Украина
Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
Он ей написал о своем близком конце.
Сестра украинского заключенного Олега Сенцова, Наталья Каплан, заявила о катастрофическом состоянии брата. Об этом она написала на своей странице в Facebookв среду, 8 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сенцов через адвоката передал ей письмо, в котором рассказал, что почти не встает.
"Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.
Ранее адвокат Сенцова опубликовал его обращение. Он также рассказал, что местный врач грозился привязать заключенного к больничной койке, напичкать его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием.
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Накануне стало известно, что Олег Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Он похудел на 30 килограммов. У режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс – около 40 ударов в минуту.
Сестра украинского заключенного Олега Сенцова, Наталья Каплан, заявила о катастрофическом состоянии брата. Об этом она написала на своей странице в Facebookв среду, 8 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Сенцов через адвоката передал ей письмо, в котором рассказал, что почти не встает.
"Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.
Ранее адвокат Сенцова опубликовал его обращение. Он также рассказал, что местный врач грозился привязать заключенного к больничной койке, напичкать его насильно медицинскими препаратами и искусственным питанием.
Читайте также: Стали известны детали захвата университета в Киеве
Накануне стало известно, что Олег Сенцов находится в тяжелом состоянии из-за голодовки. Он похудел на 30 килограммов. У режиссера существенно понизился гемоглобин, пульс – около 40 ударов в минуту.
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