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Раздел: Украина  
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Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму

Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую суммуСын президента получил часть прав в жилом доме.

Президент Петр Порошенко подарил старшему сыну, нардепу от БПП Алексею Порошенко 1,1 миллиона гривен и часть прав на жилой дом в Козине на 9,5 миллиона гривен.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Сообщение о соответствующих изменениях в имущественном состоянии Алексей Порошенко внес в своею электронную декларацию.

Согласно документу, сын президента получил часть прав в жилом доме с надворными постройками общей площадью 1331,7 кв.м.

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Согласно декларации Петра Порошенко за 2017 год, 100% дома в Козине принадлежали ему. В декларации главы государства указывалось, что стоимость дома на момент приобретения составляла 30 миллионов гривен.
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 Теги: Порошенко, подарок

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Сегодня, 19:02 » Автор: Едгар Букмирза
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