Раздел: Украина
В России предложили отпустить Сенцова
Сделать шаг назад - значит победить, - считает политик.
Российский политический эксперт, в прошлом мэр Екатеринбура и депутат Госдумы Евгений Ройзман в эфире телеканала 112 Украина заявил, что власти России понимают всю серьезность ситуации с Олегом Сенцовым.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
По мнению Ройзмана, достойным решением данного вопроса лично он видит освобождение режиссера. Это тот случай, когда сделать шаг назад и отступить — значит, победить. Следует признать мужество Сенцова, который поставил на карту свою жизнь, и принять решение о его освобождении.
Ройзман подчеркнул, что это его личное мнение, но он уверен, что такое решение было бы и в интересах российской власти — народ бы это поддержал.
Читайте также: В России провели акцию в защиту Сенцова
Напомним, сегодня сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила от брата письмо, в котором тот сообщает, что почти не встает и ощущает, что конец уже близко.
Российский политический эксперт, в прошлом мэр Екатеринбура и депутат Госдумы Евгений Ройзман в эфире телеканала 112 Украина заявил, что власти России понимают всю серьезность ситуации с Олегом Сенцовым.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.
По мнению Ройзмана, достойным решением данного вопроса лично он видит освобождение режиссера. Это тот случай, когда сделать шаг назад и отступить — значит, победить. Следует признать мужество Сенцова, который поставил на карту свою жизнь, и принять решение о его освобождении.
Ройзман подчеркнул, что это его личное мнение, но он уверен, что такое решение было бы и в интересах российской власти — народ бы это поддержал.
Читайте также: В России провели акцию в защиту Сенцова
Напомним, сегодня сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила от брата письмо, в котором тот сообщает, что почти не встает и ощущает, что конец уже близко.
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