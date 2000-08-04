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Раздел: Украина  
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В России предложили отпустить Сенцова

В России предложили отпустить СенцоваСделать шаг назад - значит победить, - считает политик.

Российский политический эксперт, в прошлом мэр Екатеринбура и депутат Госдумы Евгений Ройзман в эфире телеканала 112 Украина заявил, что власти России понимают всю серьезность ситуации с Олегом Сенцовым.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на real-vin.com.

По мнению Ройзмана, достойным решением данного вопроса лично он видит освобождение режиссера. Это тот случай, когда сделать шаг назад и отступить — значит, победить. Следует признать мужество Сенцова, который поставил на карту свою жизнь, и принять решение о его освобождении.

Ройзман подчеркнул, что это его личное мнение, но он уверен, что такое решение было бы и в интересах российской власти — народ бы это поддержал.

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Напомним, сегодня сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила от брата письмо, в котором тот сообщает, что почти не встает и ощущает, что конец уже близко.
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 Теги: Сенцов, Россия, политзаключенные

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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