Раздел: Украина
В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
Кандидаты смогут подать свои документы до 14 сентября.
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей отметил важность создания Общественного совета международных экспертов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Высшая квалификационная комиссия судей в среду 8 июля, начала прием документов для участия в отборе на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Всего в судебном учреждении предусмотрено 39 соответствующих должностей. Кандидаты смогут подать свои документы до 14 сентября. О дате начала приема сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков на заседании, которое состоялось накануне.
Кроме того, во время заседания Высшей квалификационной комиссии Козьяков подчеркнул важность создания Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), который будет помогать ВККСУ во время конкурса в Высший антикоррупционный суд.
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"У нас почти каждый день происходят консультации с международными организациями, дипломатами, донорами, которые работают в Украине, где мы обсуждаем наши действия по созданию Общественного совета международных экспертов", – отметил Сергей Козьяков.
При этом, ВККСУ уже направила письма в международные организации о предоставлении кандидатур в ОСМЭ. Организации должны предложить не менее 12 кандидатов, чтобы Комиссия выбрала шестерых.
"Кроме требований к кандидатам, которые прописаны в Законе, у нас есть также два пожелания: чтобы это были люди профессиональные в исполнении функций члена ОСМЭ и чтобы это не были только прокуроры, ведь мы не создаем еще один прокурорский орган, а создаем суд", - добавил Козьяков.
Также в Комиссии считают, что будет справедливо опубликовать на сайте ВККСУ получены документы от международных организаций относительно перечня кандидатов в ОСМЭ.
"Это даст возможность всем гражданам Украины сделать собственный вывод. При этом средства массовой информации могут выяснить у международных организаций, по каким критериям они будут выбирать кандидатов в ОСМЭ", - отметили в пресс-службе Комиссии.
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей отметил важность создания Общественного совета международных экспертов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Высшая квалификационная комиссия судей в среду 8 июля, начала прием документов для участия в отборе на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Всего в судебном учреждении предусмотрено 39 соответствующих должностей. Кандидаты смогут подать свои документы до 14 сентября. О дате начала приема сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков на заседании, которое состоялось накануне.
Кроме того, во время заседания Высшей квалификационной комиссии Козьяков подчеркнул важность создания Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), который будет помогать ВККСУ во время конкурса в Высший антикоррупционный суд.
Читайте также: В Украине начался антикоррупционный форум. Видео
"У нас почти каждый день происходят консультации с международными организациями, дипломатами, донорами, которые работают в Украине, где мы обсуждаем наши действия по созданию Общественного совета международных экспертов", – отметил Сергей Козьяков.
При этом, ВККСУ уже направила письма в международные организации о предоставлении кандидатур в ОСМЭ. Организации должны предложить не менее 12 кандидатов, чтобы Комиссия выбрала шестерых.
"Кроме требований к кандидатам, которые прописаны в Законе, у нас есть также два пожелания: чтобы это были люди профессиональные в исполнении функций члена ОСМЭ и чтобы это не были только прокуроры, ведь мы не создаем еще один прокурорский орган, а создаем суд", - добавил Козьяков.
Также в Комиссии считают, что будет справедливо опубликовать на сайте ВККСУ получены документы от международных организаций относительно перечня кандидатов в ОСМЭ.
"Это даст возможность всем гражданам Украины сделать собственный вывод. При этом средства массовой информации могут выяснить у международных организаций, по каким критериям они будут выбирать кандидатов в ОСМЭ", - отметили в пресс-службе Комиссии.
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