Раздел: Украина
Стали известны подробности боя у Золотого
Боевики атаковали автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.
В Луганской области в результате боестолкновения в среду, 8 августа, погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на своей странице в Facebook в четверг, 9 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще четверо – получили ранения", – говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-центр штаба Операции объединенных сил сообщил, что за минувшие сутки один военнослужащий погиб, трое получили ранения, а еще с одним была потеряна связь. Также отмечалось о боевом столкновении возле Майорского без каких-либо подробностей.
Также в Луганской ОГА сообщили, что за прошедшие сутки и после полуночи противник 10 раз нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
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Накануне в Донецкой области на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Майорское прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи.
В Луганской области в результате боестолкновения в среду, 8 августа, погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на своей странице в Facebook в четверг, 9 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще четверо – получили ранения", – говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-центр штаба Операции объединенных сил сообщил, что за минувшие сутки один военнослужащий погиб, трое получили ранения, а еще с одним была потеряна связь. Также отмечалось о боевом столкновении возле Майорского без каких-либо подробностей.
Также в Луганской ОГА сообщили, что за прошедшие сутки и после полуночи противник 10 раз нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
Читайте также: На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
Накануне в Донецкой области на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Майорское прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи.
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