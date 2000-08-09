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Раздел: Украина  
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Стали известны подробности боя у Золотого

Стали известны подробности боя у ЗолотогоБоевики атаковали автомобиль украинских военных из противотанкового ракетного комплекса.

В Луганской области в результате боестолкновения в среду, 8 августа, погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации на своей странице в Facebook в четверг, 9 августа, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще четверо – получили ранения", – говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-центр штаба Операции объединенных сил сообщил, что за минувшие сутки один военнослужащий погиб, трое получили ранения, а еще с одним была потеряна связь. Также отмечалось о боевом столкновении возле Майорского без каких-либо подробностей.

Также в Луганской ОГА сообщили, что за прошедшие сутки и после полуночи противник 10 раз нарушал режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

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Накануне в Донецкой области на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) Майорское прострелили два надувных модуля пункта оказания помощи.
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 Теги: бой, ООС

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Сегодня, 12:15 » Автор: Богдан Процив
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