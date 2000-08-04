» » Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
Раздел: Украина  
0

Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории

Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территорииЭто решили сделать путем внесения поправок в Конституцию.

Глава украинского государства намерен внести новые поправки в Конституцию, чтобы заставить Черноморский флот уйти с Черного моря.
Такой информацией он поделился у себя в Твиттере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал он.

Читайте также: РФ приняла решение усилить Черноморский флот

Новый политический сезон стартует 4 сентября. Порошенко уверен, что в Раде соберется 300 голосов для внесения поправок в Конституцию на счет российского флота. Он считает, что это угрожает безопасности страны и дальнейшему ходу украинской евроинтеграции.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Порошенко, Черноморский флот, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:26 » Автор: Едгар Букмирза
     300
     0

Похожие новости по теме

Интеллектуалы призывают Порошенко не изменять Конституцию в военное время Интеллектуалы призывают Порошенко не изменять Конституцию в военное время

Среди прочих - Павличко, Попович, Юхновский, Брюховецкий, Лукьяненко.

Статус Донбасса урегулируют после изменений в Конституции, - Порошенко Статус Донбасса урегулируют после изменений в Конституции, - Порошенко

Сам же законопроект планируется внести в ВР на следующей неделе.

Президент пообещал стране флот, достойный НАТО Президент пообещал стране флот, достойный НАТО

Порошенко хочет, что-бы в Украине построили новые корабли.

По мнению штаба Порошенко, новая Рада соберется в конце ноября По мнению штаба Порошенко, новая Рада соберется в конце ноября

По состоянию на 30 октября ЦИК обработала 99,65% протоколов.

Американский миноносец «Тракстон» вошел в воды Черного моря Американский миноносец «Тракстон» вошел в воды Черного моря

Пока никаких договоренностей флот США не нарушал. Американский эскадренный миноносец «Тракстон» вечером в пятницу, 7 марта, пересек пролив Босфор и вошел в Черное море, передает Agence France-Presse со ссылкой на своего фотографа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх