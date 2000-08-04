Раздел: Украина
Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
Это решили сделать путем внесения поправок в Конституцию.
Глава украинского государства намерен внести новые поправки в Конституцию, чтобы заставить Черноморский флот уйти с Черного моря.
Такой информацией он поделился у себя в Твиттере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал он.
Читайте также: РФ приняла решение усилить Черноморский флот
Новый политический сезон стартует 4 сентября. Порошенко уверен, что в Раде соберется 300 голосов для внесения поправок в Конституцию на счет российского флота. Он считает, что это угрожает безопасности страны и дальнейшему ходу украинской евроинтеграции.
Глава украинского государства намерен внести новые поправки в Конституцию, чтобы заставить Черноморский флот уйти с Черного моря.
Такой информацией он поделился у себя в Твиттере.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал он.
Читайте также: РФ приняла решение усилить Черноморский флот
Новый политический сезон стартует 4 сентября. Порошенко уверен, что в Раде соберется 300 голосов для внесения поправок в Конституцию на счет российского флота. Он считает, что это угрожает безопасности страны и дальнейшему ходу украинской евроинтеграции.
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