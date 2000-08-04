Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории

Похожие новости по теме

Сам же законопроект планируется внести в ВР на следующей неделе.

Пока никаких договоренностей флот США не нарушал. Американский эскадренный миноносец «Тракстон» вечером в пятницу, 7 марта, пересек пролив Босфор и вошел в Черное море, передает Agence France-Presse со ссылкой на своего фотографа.